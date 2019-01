125K Series WTA Newport Beach – Yanina Wickmayer battue en finale du double

Yanina Wickmayer a échoué en finale du double dames du tournoi 125K Series de la WTA, l’équivalent des Challengers chez les messieurs, samedi à Newport Beach en Californie. La Limbourgeoise d’adoption, âgée de 29 ans, formait la 3e tête de série de ce tournoi joué sur surface dure et doté de 162.480 dollars en compagnie de l’Américaine Taylor Townsend. En finale, elles ont été battues par les Américaines Hayley Carter et Ena Shibahara 6-3 et 7-6 (7/1). Yanina Wickmayer, 161e mondiale en double, compte donc toujours un titre en double en tournoi 125K Series à Indian Wells l’an dernier déjà en compagnie de Townsend. Elle avait été battue en finale la même année en compagnie de la Britannique Naomi Broady à Zhengzhou.

« Wicky » compte aussi deux titres en double dans des tournois WTA à Luxembourg en 2013 et Washington en 2016. Elle a aussi à son palmarès cinq victoires en simple à Linz et Oeira en 2009, à Auckland en 2010, au Japan Open de Tokyo en 2015 et à Washington en 2016, plus un autre en 125 K Series à Carlsbad en 2015.

Mercredi, Wickmayer (WTA 126 en simple) avait été été battue au 2e tour du simple (8e de finale) 6-2, 6-2 en 64 minutes par l’Américaine Allie Kiick (WTA 157).

Source: Belga