Le yoga est une discipline en constante évolution. Cette pratique inscrite au patrimoine universelle de l’humanité en 2016 remonte à la nuit des temps mais se réinvente pratiquement à chaque décennie. D’une recherche d’harmonie dans une ambiance zen, on est aujourd’hui passé à des tendances plus ‘dynamiques’ pour atteindre la plénitude.

Saviez-vous que la notion de yoga est apparue dans des textes tels que la Bhagavad-Gîtâ écrite entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ? Mais ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que cette pratique a commencé à se faire connaître en Occident, notamment via le maître de l’hindouisme moderne Swami Vivekananda. Aujourd’hui, la pratique est universelle et ce sont les sportifs qui ont repris la main. De nouvelles tendances sont apparues, notamment via les réseaux sociaux, auprès de runners en quête d’harmonie et de souplesse. Quitte à rendre le yoga un peu plus physique qu’on pourrait le penser.

Le Warrior Yoga

Tout est déjà dans le titre. On n’est pas là pour rigoler! Né sous l’impulsion d’Aria Crescendo, une ancienne danseuse du Crazy Horse, ce type de yoga a trouvé son public du côté de Los Angeles et notamment auprès d’un certain nombre de célébrités. Destiné à tous ceux «qui veulent changer de corps voire changer de vie», le Warrior Yoga est un mélange de «méditation en mouvement», de cardio (surtout), de renforcement de la colonne vertébrale et de travail sur la respiration en utilisant la technique ‘Ujjayi’. Le tout uni dans une même notion: le dépassement de soi afin de sortir de sa zone de confort.

Le Yoga Vinyasa

Venant du sanskrit «Nyasa» qui veut dire «placer», ce type de yoga se concentre avant tout sur le dynamisme. L’idée est d’enchaîner une série non figée de postures proposées par les yogis dans un enchaînement régulier. Une séance se fait donc en un mouvement continu rythmé par un travail assez précis sur la respiration. Idéal pour soulager certaines douleurs dorsales, on le pratique à différents niveaux selon son âge ou que l’on soit novice ou confirmé. Ce yoga permettrait de se sentir reposé après une séance tout en sculptant sa ligne.

Le Yoga Ashtanga

La Yoga Ashtanga est assez proche du Vinyasa mais se différencie par quelques détails. Si ce dernier ne suit pas de modèles établis dans ses séquences, l’Ashantaga, lui, se compose de six séries de postures, à difficulté croissante, qu’il convient de faire dans l’ordre. De plus, tandis que le Vinyasa se fait dans un mouvement continu plutôt rapide, on demande ici à chaque adepte de pratiquer selon son propre rythme. L’Ashtanga insiste également sur deux éléments: d’une part, la respiration qui doit être sonore et qui impose une rythmique, et d’autre part le regard -le drichti- qui doit être posé et concentré sur un endroit donné afin de maintenir son attention.

Le Yoga Bikram

Également appelé «Hot Yoga», le Bikram est constitué d’une série de 26 postures qu’il faut répéter deux fois, mais dans un local où la température atteint 40ºC (voire même 45ºC) et une humidité de 40%. Le cours dure généralement 90 minutes et permet au corps de perdre du poids, d’éliminer des toxines et d’acquérir de la souplesse. Outre le fait que cela se passe sous une chaleur de plomb, le Bikram est également une pratique très physique qui impose de tenir une posture près d’une minute et d’en changer en moins de 5 secondes. C’est une forme de yoga qui n’est donc pas sans risque et qui peut rapidement conduire à des malaises. Elle ne fait pas l’unanimité.

Le Modo Yoga

Moins extrême et moins chaud que le yoga bikram, le Modo Yoga est né 2005 au Canada et se met au diapason de l’énergie des élèves, du moment de la journée ou des saisons. Il se pratique néanmoins dans une salle chauffée à 35ºC. Basé sur le Vinyasa, il peut dès lors être plus ou moins dynamique en fonction du moment. Mais il se différencie également par son côté éco-responsable en imposant un cahier des charges précis: un sol en liège, des peintures sans solvants, des produits certifiés écologiques et un système de chauffage utilisant des panneaux radiants.

Le Yin Yoga

À première vue, on pourrait rapidement conclure que le Yin Yoga ne s’inscrit pas réellement dans les pratiques dites «dynamiques» car il semble proche de la méditation et liée à la respiration profonde. Il propose en effet de ralentir et d’accepter les sensations qui se manifestent dans le moment présent. À la différence des formes Vinyasa et Ashtanga, les postures doivent être tenues au sol entre trois et cinq minutes. C’est là où cela en devient dynamique car les étirements y sont donc très intenses et sollicitent les tissus profonds où sont nichées les tensions, dans un sentiment d’abandon qui permet de mettre entre parenthèses un mode de vie trop rapide. Idéal contre le stress! Si la lenteur est présente, elle peut toutefois surprendre les sportifs les plus exigeants.

Le Flying Yoga

Comme son nom l’indique, c’est l’art de pratiquer le yoga dans les airs. Également appelé ‘Aero Yoga’, il a été inventé en France il y a une dizaine d’années et consiste en une suite de postures en suspension grâce à une sorte de hamac aérien constitué d’étriers sur trois longueurs différentes. On peut être soit en contact avec le sol, soit en totale apesanteur selon le rythme et le niveau de difficulté. Outre le renforcement des muscles et l’amélioration de la souplesse, le Flying Yoga permet de travailler sur le stress en jouant sur le relâchement du corps par la sensation de flotter dans l’air.

