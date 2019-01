Comment bien nourrir son cerveau

Le cerveau est notre maître à tous, et pour qu’il soit heureux et en bon état, il lui faut de la nourriture. De la bonne, de la vraie, parce qu’il a besoin d’énormément d’énergie. Si le sucre et l’oxygène sont le double socle, il lui faut également une grande quantité d’autres nutriments pour tourner à plein régime.

Des vitamines, des oligoéléments, des acides aminés, des minéraux, des glucides, des lipides, etc. Si le cerveau a besoin d’exercices quotidiens pour se maintenir en forme, il lui faut également tout un panel d’aliments pour rester alerte, dont le nombre tourne autour de la quarantaine. Et chacun d’entre eux aura ses bienfaits selon les besoins.

Pour être plus malin

Pour doper l’intelligence, rien de tel que les fruits et les légumes pleins de couleurs. Car le cerveau a surtout besoin de vitamine A que l’on retrouve notamment dans les sources de bêtacarotène comme les oranges, pomelos, tomates et autres potirons. La capacité antioxydante de cette vitamine s’attaque en effet aux substances toxiques qui détériorent les cellules. Mais on n’hésitera pas à puiser dans les autres fruits et légumes, comme les framboises, fraises, myrtilles, raisins et autres brocolis riches en flavonoïdes, en vitamines E, B6, B12 et en minéraux.

Mais la vitamine E, et surtout les Oméga-3, c’est notamment dans les huiles végétales (noix, colza, lin…) qu’on les trouvera. Ces acides gras insaturés participent au bon maintien de la membrane qui enveloppe les cellules dont les neurones. Ils interviennent en outre dans la transmission de l’influx nerveux.

Il n’y a pas que dans les fruits et légumes que l’on trouve les vitamines B2 et B12, mais aussi dans les produits laitiers. La B12, également cobalamine, est particulièrement importante pour le fonctionnement du cerveau et pour la bonne santé du système nerveux. On trouvera tout cela dans le lait, les fromages et les yaourts.

On comprend donc que le petit-déjeuner sera un repas particulièrement apprécié de notre ciboulot d’autant qu’il adore les glucides complexes, le fer, le zinc, et la vitamine B que l’on trouve dans les céréales tels que le blé, l’avoine, le riz, mais aussi dans le pain et les pâtes. Il faut en effet savoir que notre cerveau pompe près de 20% notre énergie, et qu’il puise son carburant dans ces glucides complexes que l’on trouve dans les céréales, les légumineuses et les féculents.

Pour avoir plus de mémoire

Pour booster ces neurones qui stockent notre mémoire, on retrouve une nouvelle fois ces fameux oméga-3, EPA et DHA, qui augmentent les performances cognitives et favorisent les connexions des cellules nerveuses tout en luttant contre la dégénérescence mentale. Et c’est dans les poissons gras que l’on en trouve à profusion. Hareng, thon, sardine, saumon, etc. sont des puits à acides gras essentiels. Il est conseillé d’en manger deux à trois fois par semaine. La consommation de viande rouge et d’œufs est également recommandée mais à dose raisonnable car ils contiennent également quantité de graisses saturées.

Mais une bonne mémoire se nourrit également de fer car il permet le transport d’oxygène jusqu’à notre cerveau. D’autant que ses petites cellules consomment près de 40% de l’oxygène que l’on inspire. Ce fer, on le trouvera avant tout dans les épinards, dans les mollusques, dans la viande rouge, mais aussi dans les abats. Un bon ris de veau, du foie, des rognons, du boudin noir… Voilà qui fait du bien à la tête.

Pour être plus concentré

Une tasse de thé vert est la garantie de s’offrir une bonne ration de catéchines, un puissant antioxydant qui favorise la concentration et qui dope la mémoire. À petite dose, car elle est riche en caféine, on pourra éventuellement se permettre un peu de guarana, dont l’effet sur le cerveau est bien connu des Indiens d’Amazonie.

On y pense peu, mais les herbes aromatiques tels que le basilic et le romarin jouent également en notre faveur. Shakespeare l’avait d’ailleurs bien compris, lui qui faisait dire à Ophélie dans Hamlet: «Il y a du romarin, c’est pour les souvenirs.» Selon une récente étude de l’université de Northumbria, à Newcastle, le romarin améliorerait jusqu’à 75% de nos fonctions cognitives. Quant au basilic, il contient également de l’acide rosmarinique, mais aussi des acides phénoliques, des flavonoïdes, du calcium, de la provitamine A, de la vitamine K, ainsi que du phosphore. Une vraie herbe miracle.

Enfin, si vous avez une petite envie de sucré, sachez que le cerveau adore le glucose. De façon modérée évidemment. N’hésitez donc pas à croquer pour un bout de chocolat noir (à plus de 70% de cacao), car il contient de la thébromine, un alcaloïde qui stimule le système nerveux et entraîne une inhibition de la fatigue, mais aussi de la théophylline qui est un psychostimulant. Vous pourrez aussi vous tourner vers le miel et ses dérivés (gelée royale, propolis, etc.) qui contiennent du glucide pur qui peut très rapidement être converti en énergie par le corps. Il est également riche en cuivre, zinc, fer, magnésium, phosphore et calcium qui participent grandement au rendement du cerveau.

