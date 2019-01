Adoptez des poules et aménagez le poulailler idéal

Les poules, à l’origine, étaient sauvages et vivaient en communauté, protégées par un coq. Le soir venu, elles se réfugiaient dans les arbres pour se protéger des prédateurs. Partant de là, on peut concevoir un bon poulailler et rendre nos poules heureuses! Voici quelques conseils pratiques pour un poulailler idéal…

Haut perchoir

Nous retiendrons de ce comportement deux choses, la poule a besoin d’espace et de vivre au grand air, avec une excellente aération des locaux où elle dort. Elle a également besoin d’un perchoir situé au plus haut, pour se sentir en sécurité la nuit. Dans un poulailler, plus la distance entre les pondoirs et les perches est importante, moins il y a de risque d’attaque de fouine. Si la fouine dans sa recherche d’œufs, dérange les poules qui se mettent à paniquer, elle s’empressera de les croquer toutes. Par contre situées à l’écart des pondoirs et suffisamment en hauteur, le risque est limité.

Est ou sud-est

Il est généralement convenu qu’un poulailler doit disposer d’une façade orientée est ou sud/est, entièrement grillagée assurant une bonne ventilation. La hauteur idéale est celle d’un individu debout, ce qui permet un perchoir à bonne hauteur. N’oubliez pas de prévoir une échelle sommaire pour leur faciliter l’accès.

Attention à la chaleur et à l’humidité

La poule craint beaucoup plus la chaleur que le froid. Comme nous l’avons déjà dit, elle est conçue pour vivre dehors. Nous prévoirons donc une bonne isolation de la toiture afin d’éviter tout coup de chaud. Nos poules redoutent aussi l’humidité: nous éviterons donc de laisser une litière trop souillée dégageant en plus de l’humidité, des vapeurs d’ammoniaque qui leur sont préjudiciables. La paille, tout comme les copeaux de bois ont tendance à rester humides, par contre la tourbe reste parfaitement sèche. Malheureusement ce choix est plus que discutable sur le plan écologique. L’assèchement des tourbières fait partie des nombreux sujets d’inquiétude écologique.

La tanaisie contre les puces

Les poux et les puces sont communs dans les poulaillers. Nous pouvons facilement éviter leur présence en y suspendant un bouquet de tanaisie. Cette plante aux ombelles de fleurs jaunes est fréquente dans les talus et terrains abandonnés. Je la coupe lorsqu’elle est en fleurs en juillet, j’en suspends un gros bouquet et passe le restant au broyeur. Ce broyat est alors épandu sur l’ensemble de la litière et tout particulièrement dans les pondoirs.

Jacques Biston

Cet article provient du magazine belge indépendant BIOTEMPO qui a pour credo: «Comprendre, changer, agir maintenant».