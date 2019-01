Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Lozano (réf. 14957)

Je m’appelle Lozano et je suis un magnifique croisé Podenco, d’une jolie couleur chocolat avec un peu de blanc. Mon ancien maître m’a déposé dans un centre d’abattage où j’attendais la mort… Je suis sauvé maintenant mais je continue à espérer d’être adopté par une bonne famille. Je suis un enthousiaste et je vous donnerai beaucoup d’amour !

Sexe Mâle Age 1,5 ans Race Croisé Podenco Taille 52 cm Pelage Poils courts Poids 12 kg

Oda (réf. 15127)

Je suis Oda. Ma sœur Onda (également à l’adoption) et moi étions en train de mourir dans une cage du couloir de la mort. Nous avons été sauvées par les gens du refuge mais pendant un mois, notre vie n’a tenu qu’à un fil… Je suis maintenant une jeune chienne gaie et très affectueuse, j’adore la compagnie des gens et je m’entends bien avec les autres chiens. En bref, je suis un chien TOP !

Sexe Femelle Age 9 mois Podenco Croisé Taille 41 cm Pelage Poils courts Poids 15 kg

Zita (réf. 15529)

Je m’appelle Zita, et tout le monde dit que je suis une merveilleuse créature blanche, d’une grande douceur, très docile, extrêmement affectueuse et facile à vivre. Dès que quelqu’un vient vers moi, ma queue frétille de bonheur et je frotte doucement ma tête contre vous dans l’espoir d’une caresse. Adoptez-moi, je vous assure que vous ne le regretterez pas !

Sexe Femelle Age 2 ans Race Galgo Taille 61 cm Pelage Poils courts Poids 24 kg

Vous êtes intéressé par Lozano, Oda, Zita ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr