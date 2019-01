Un djihadiste américain capturé en Syrie inculpé au Texas

Un Américain de 34 ans capturé en Syrie, où il avait rejoint le groupe Etat islamique (EI), a été inculpé vendredi par un tribunal du Texas d’assistance à une organisation terroriste. Warren Christopher Clark, originaire de Sugar Land, près de Houston (Texas), a été arrêté en Syrie par les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde soutenues par la coalition internationale antidjihadistes menée par Washington, a indiqué dans un communiqué le ministère américain de la Justice.

Il a été transféré cette semaine aux forces américaines déployées dans ce pays et rapatrié jeudi à Houston, avant d’être présenté au tribunal de cette ville. Il risque 20 ans de prison.

« Le bras de la justice américaine est long », a souligné le procureur, Ryan Patrick, cité dans le communiqué.

« Le FBI continue de rechercher activement les individus qui tentent de rejoindre les rangs des combattants étrangers (de l’EI) ou d’apporter une assistance matérielle à d’autres organisations terroristes », a indiqué pour sa part un représentant de la police fédérale américaine, Perrye Turner.

Dans un entretien accordé à la chaîne NBC avant son transfert vers les Etats-Unis, le jeune Américain a indiqué qu’il était parti pour la Syrie en 2015 pour donner des cours d’anglais aux combattants de l’EI et qu’il n’avait jamais combattu.

« Je voulais y aller pour voir exactement ce que c’était que ce groupe, et ce qu’ils faisaient », a expliqué à NBC le jeune noir américain, qui se faisait appeler Abu Mohammed al-Ameriki.

Les FDS détiennent plusieurs centaines de combattants étrangers venus du monde entier combattre aux côtés de l’EI et leur sort reste à régler avant le départ des 2.000 soldats américains déployés dans le nord de la Syrie, décidé en décembre par le président Donald Trump.

source: Belga