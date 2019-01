Proximus League – Tubize s’impose à Roulers (0-1) et se dégage du bas du classement

Le match d’ouverture de la 23e journée, la 9e de la deuxième phase, de la Proximus League de football s’est terminé par la victoire de Tubize à Roulers (0-1). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Aaron Nemane (79e). Grâce à ce nouveau succès en déplacement, Tubize (14 points) prend la troisième place à l’Union Saint-Gilloise (12), qui se rend samedi (17 heures) à Westerlo (7e, 7 points). Mais les Brabançons wallons (23 points) prennent aussi la 6e place au général aux Roulariens (22).

A 20h30, aura lieu le choc des deux premiers de la seconde phase entre le Beerschot-Wilrijk et le FC Malines. Les deux équipes comptent 18 points et les Rats sont premiers parce qu’ils ont marqué un but de plus.

Dimanche (16 heures), Lommel tentera de conserver sa quatrième place au classement général (29 points) contre OHL, qui n’a pris qu’un point en sept rencontres. Les Louvanistes, dont la dernière victoire remonte au 1er décembre, contre Lommel précisément (3-1), sont derniers tant au classement général (8e, 19 points) que dans celui de la tranche (8e, 4 points).

Source: Belga