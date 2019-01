Paris remporte la mythique descente de Kitzbühel pour la troisième fois

Dominik Paris a remporté, pour la troisième fois de sa carrière, la terrible descente de Kitzbühel, vendredi dans le Tyrol autrichien. L’Italien de 29 ans, pointé comme le favori par les observateurs, a devancé le Suisse Beat Feuz et l’Autrichien Otmar Striedinger au terme de cette manche de la Coupe du monde de ski alpin messieurs. Paris a dompté une piste aussi légendaire que dangereuse pour s’adjuger le 12e succès de sa carrière sur le Cirque Blanc. Le skieur, déjà lauréat sur la « Streif » en 2013 et 2017, a signé un temps de 1:56.82 au terme de 3.312 mètres de course. Sur une neige dure, il s’est montré le plus performant sur les parties de glisse.

Le Suisse Beat Feuz, déjà deuxième en 2016 et 2018, a signé un temps de 1:57.02, deux dixièmes derrière Paris. Au plus grand bonheur du public local, venu nombreux à l’arrivée, Otmar Striedinger a complété le podium à 0.37 de Paris.

Au classement de la spécialité, Feuz est toujours en tête avec 420 points. Dominik Paris, auteur du doublé descente – Super-G à Bormio plus tôt dans la saison, est deuxième avec 320 unités. Son compatriote Christof Innerhofer est troisième (260 pts).

L’Autrichien Marcel Hirscher, ultra-dominateur dans les épreuves techniques, trône en tête du général avec 1036 points. Le Norvégien Henrik Kristoffersen (621) et le Français Alexis Pinturault (560) complètent le top 3.

La Fédération internationale de ski (FIS) a dû chambouler le programme des courses ce weekend en raison des prévisions météo. La descente était initialement programmée samedi. Le slalom, course la moins exigeante des trois en terme de conditions météo, a été avancée à samedi (09h30/12h30), alors que le super-G se tiendra dimanche (13h30), où l’organisation espère « avoir un peu de chance » pour que la course puisse avoir lieu.

Source: Belga