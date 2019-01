Nouveau vol de câbles sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège

Un nouveau vol de câbles est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège (ligne 2), a indiqué peu avant 6h Arnaud Reyman, porte-parole d’Infrabel. Les trains rapides ICE et Thalys sont déviés via la ligne 36 empruntée par les trains « normaux » de la SNCB.

Il n’y a pas de prévisions de rétablissement pour l’instant, a précisé Arnaud Reyman.

Une série de vols de câbles avait déjà été constatée jeudi dans les régions de Charleroi et Mons. Après plusieurs semaines d’accalmie, ce type de vols semble reprendre, constate Infrabel.

Source: Belga