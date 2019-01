Le Parlement grec valide l’accord sur le nouveau nom de la Macédoine

Les députés grecs ont voté vendredi en faveur de l’accord historique sur le nouveau nom de la Macédoine, mettant fin à une querelle diplomatique qui empoisonnait les relations entre les deux pays voisins. Cent cinquante-trois députés sur 300 ont approuvé cet accord, selon le décompte officiel, ouvrant la voie à l’adhésion de « la République de Macédoine du Nord » à l’Union européenne et à l’Alliance atlantique, bloquée jusqu’ici par le veto grec.

« 153 ont voté oui, 143 non et un député a voté présent », a annoncé le président de la chambre, Nikos Voutsis, à l’issue du vote, un résultat immédiatement applaudi par les députés de Syriza d’Alexis Tsipras.

Ce sont surtout ces députés et quelques dissidents de l’ancien allié d’Alexis Tsipras, le parti souverainiste des Grecs Indépendants Anels et de petits partis centristes, Kinal (socialistes) et Potami, qui ont soutenu l’accord conclu entre Athènes et Skopje en juin dernier. Celui-ci rebaptise le petit pays balkanique en « République de Macédoine du nord ».

Ce vote intervient à l’issue de trois jours de débats houleux et de confrontations entre la gauche d’Alexis Tsipras et la droite Nouvelle-Démocratie, qui n’a cessé de demander des élections anticipées, prévues à priori en octobre.

« Aujourd’hui c’est un jour historique, on résout une question entre notre pays et la Macédoine du nord qui ouvre une nouvelle ère non seulement pour les relations bilatérales mais aussi pour tous les Balkans », a dit le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos à la radio Kokkino, vendredi matin, peu avant le vote.

Le parlement macédonien a déjà ratifié le 11 janvier l’accord sur le changement de nom.

source: Belga