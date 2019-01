L’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang remportent le double dames

L’Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang ont remporté le double dames des Internationaux d’Australie de tennis, la première des quatre manches du Grand Chelem’2019, vendredi à Melbourne. Elles ont en effet battu en finale la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, tenantes du titre et têtes de série numéro deux, en deux sets, 6-3, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes. Il s’agit du troisième titre en Grand Chelem de Stosur, 34 ans, déjà lauréate à l’US Open en 2005, et à Roland-Garros l’année suivante, chaque fois avec l’Américaine Lisa Raymond. Elle a également été finaliste en simple en 2011 à Flushing Meadows. Elle s’était alors inclinée 6-2, 6-3 contre l’Américaine Serena Williams.

Les lauréates vont se partager un chèque de 470.000 euros et les finalistes, la moitié de cette somme. L’année passée Mladenovic et Babos s’étaient imposées 6-4, 6-3 en finale contre les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina.

Source: Belga