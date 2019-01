EuroMillions Basket League – Alost s’impose d’un point à Liège 83-84 en match d’alignement de la 9e journée

Liège a perdu son duel 83-84 contre Alost, vendredi soir au Country Hall. Cette rencontre était la dernière de la 9e journée de l’EuroMillions Basket League dont les quatre autres rencontres s’étaient jouées du 23 au 25 novembre. Au classement, Liège reste 9e après cette 11e défaite et la 5e consécutive (contre 3 victoires) avec 17 points. Les Okapis qui ont enregistré leur 6e victoire (8 défaites) remontent du 8e au 6e rang avec 20 points. Ostende reste premier avec 25 points (14 matchs) devant Mons-Hainaut 22 points (14 m.) et le Brussels 21 (12 m.). Anvers (12 m.) et Charleroi (13 m.) comptent 20 points tout comme Alost. Liège a très mal débuté la rencontre concédant un 4-16 qui l’obligea à disputer une course poursuite qui était pratiquement achevée après le 1er quart (20-22). Les Liégeois sur leur lancée ont pris l’avance 25-24 et viraient en tête à la pause (46-42). Les deux derniers quart-temps ont été très disputés. Les Okapis, qui menaient 67-69 après 30 minutes, ont eu le dernier mot en arrachant la victoire sur un ultime panier.

La 15e journée de la saison régulière se déroulera les 1er et 2 février, à l’exception du match Liège-Louvain qui se jouera le mercredi 27 février.

Source: Belga