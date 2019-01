D6bels Music Awards 2019 – Angèle remporte trois distinctions aux D6bels Music Awards

La chanteuse Angèle a remporté trois D6bels Music Awards, récompensant le meilleur de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Outre le titre de meilleure artiste féminine, elle a été récompensée pour son album « Brol » et s’impose dans la catégorie « chanson française ». Grand gagnant l’an dernier, Henri PFR décroche encore deux distinctions, tout comme Alice on the roof. La cérémonie de remise de prix s’est déroulée vendredi soir à la Médiacité de Liège. Les textes d’Angèle « sont empreints de légèreté, reflets d’une génération entière, légèrement piquants parfois mais définitivement adoptés et chantés par une communauté toujours grandissante. La carrière de la jeune chanteuse de bientôt 23 ans a explosé », ont commenté les organisateurs.

L’artiste masculin de l’année est Damso. Le rappeur bruxellois a été au centre de l’actualité au printemps dernier, en raison d’une controverse sur l’hymne des Diables Rouges pour la Coupe du monde de football en Russie. Damso devait composer cet hymne mais l’Union belge de football est finalement revenue sur sa décision, sous la pression de certains de ses sponsors et de politiques. Dans la foulée, l’artiste, accusé de sexisme, avait remercié ses détracteurs pour la promotion qu’ils lui avaient faite.

Le frère d’Angèle, Roméo Elvis, ne repart pas les mains vides puisque son association avec « Le Motel » a été désignée meilleure formation de l’année.

L’artiste pop est « Alice on the roof », alors que Black Mirrors s’impose dans la catégorie Rock & alternatif. Grand vainqueur de la précédente édition des D6bels, le DJ de 23 ans Henri PFR est sacré dans la catégorie « Dance & electro ». Il a également été plébiscité pour le titre de l’année avec « In the mood ».

Tous ces prix ont été octroyés par le public. Quelques distinctions ont également été décernées par les professionnels du secteur. Le trio folk de « Sonnfjord » constitue la révélation de l’année, tandis que les Girls in Hawaii se sont distingués dans la catégorie « Concert ». Angèle avait 75% de chances d’être récompensée pour l’un de ses clips, mais c’est Alice on the roof qui la devance pour son titre « Malade ». Veence Hanao et Le Motel ont été primés dans la catégorie Auteur/Compositeur.

