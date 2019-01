Affaire Benalla – Benalla a déclaré la perte d’un passeport de service mercredi dans l’Eure

Alexandre Benalla a déclaré mercredi avoir perdu un « passeport de service » cette semaine dans une gendarmerie de l’Eure, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier, confirmant une information de RTL. Cette source a confirmé que l’ex-collaborateur d’Emmanuel Macron a déclaré la perte d’un « passeport de service » mais aussi d’une carte de service d’accès à l’Élysée.

Alexandre Benalla a déclaré la perte des deux documents dans une gendarmerie de l’Eure, celle de Verneuil d’Avre et d’Iton, précise RTL.

M. Benalla, qui a disposé de deux passeports diplomatiques et deux de service, a été interrogé lundi par le Sénat, se refusant obstinément à donner suites aux principales questions sur ses passeports.

Lundi il avait déclaré: « J’ai restitué mes passeports, les clés de mon bureau, le badge d’accès à l’Élysée » fin août 2018. « Ces passeports m’ont été rendus à nouveau alors que j’avais été contacté par un membre de l’Élysée, un personnel salarié de l’Élysée, début octobre 2018 », avec « un certain nombre d’éléments personnels, un chéquier, une paire de clés ».

L’ex-chargé de mission est mis en examen pour des violences sur des manifestants à Paris, le 1er mai et, depuis vendredi, pour utilisation abusive de passeports diplomatiques après son licenciement.

Le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, entendu mercredi au Sénat, avait chargé M. Benalla en révélant notamment qu’il avait utilisé « presque une vingtaine de fois » ses passeports après son licenciement de l’Élysée, entre le 1er août et le 31 décembre.

Concernant ses passeports diplomatiques, M. Benalla a affirmé les avoir restitué « à la demande de la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères (…) dans le courant du mois d’août 2018 ».

source: Belga