Un papa s’amuse avec les photos de son bébé né prématuré

Matt MacMillan, papa d’un petit bébé né prématuré, a décidé de mettre son fils en scène dans les situations les plus cocasses. Et ces photographies ont fait le tour du web.

« Notre fils Ryan est né avec neuf semaine d’avance », explique-t-il au site boredpanda.com « Il a passé six semaines à l’hôpital et cela m’a semblé durer une éternité. Lorsque ma fille est née, il y a un peu plus de deux ans, je l’ai ‘photoshopée’ en faisant du sport. Et j’ai voulu faire la même chose avec mon fils », a -t-il détaillé.

« Nous avons plaisanté en disant qu’il n’était pas prématuré mais plutôt ‘avancé’. Alors j’ai eu l’idée que nous devions faire une séance photo de lui en train de faire des choses plus adultes et plus viriles. » Et le résultat est là…