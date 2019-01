Que sont devenus les anciens candidats de Top Chef ?

View this post on Instagram

Comment faire une délicieuse recette de tarte aux fruit de saison ? Une rose de poire, canelle et on remplace la fleur de sel par des morceaux de @saint_agur. Une touche originale et ça change tout. . How to make a delicious tarte recipe with seasonal fruits? A pear rose, cinnamon and we replace the fleur de sel with pieces of @saint_agur. An original touch that will changes everything . . Si vous avez des questions n'hésitez pas et j'essaierai de répondre à chaque Ratatouille qui sommeille en vous 🐀🧀 Toutes me recettes sur www.quiveutdufromage.com