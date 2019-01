Les 31 infirmières d’un hôpital accouchent de 32 bébés pratiquement en même temps

Un hôpital situé dans le Minnesota, aux Etats-Unis, a connu un incroyable baby-boom en 2018. En effet, les 31 infirmières d’une même unité sont tombées enceintes pratiquement en même temps, et ont donné naissance à 32 bébés.

Si on n’est pas dans le ‘team spirit’ habituel, cette situation hors-norme a pourtant créé des liens assez fort entre toutes ces mamans collègues à l’hôpital St Cloud. Elles ont ainsi pu vivre une maternité au milieu des autres et profiter des conseils de chacune.

Et d’ailleurs, certaines d’entre elles se sont senties bien soutenues: « C’était un vrai soulagement de venir au travail et de voir que tout le monde était enceinte et de demander ‘Dis moi, est-ce que ça c’est normal ? Et ça, c’est normal ?’ Et de ne plus avoir ce poids sur mes épaules », explique l’une d’entre elles à Inside Edition.

L’événement a, en tout cas, permis de prendre une photo souvenir qui restera dans les annales. On y voit d’ailleurs les bébés vêtus d’un t-shirt blanc arborant des chiffres selon leur ordre de naissance.

