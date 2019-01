E L James, l’auteure de « 50 nuances de Grey », promet « une nouvelle romance passionnée »

E L James a annoncé le 24 janvier qu’elle était en train d’écrire un nouveau roman d’amour, intitulé « The Mister », à paraître au mois d’avril en anglais. La date de parution en français n’a pas encore été révélée.

L’auteure de la trilogie SM à succès s’intéresse à nouveau à une histoire d’amour, avec pour toiles de fond le Londres d’aujourd’hui, les Cornouailles et l’Europe de l’Est.

L’histoire de « The Mister »

« The Mister » se concentre sur un jeune aristocrate anglais, dénommé Maxim Trevelyan, et Alessia Demachi, une belle jeune femme mystérieuse, talentueuse au passé troublé qui vient de débarquer à Londres.

Suite à un drame, Maxim hérite de la fortune familiale, mais n’était pas préparé à une telle responsabilité. En parallèle, il se lie à l’énigmatique Alessia, de leur relation naît une véritable passion menant à « des montagnes russes (émotionnelles) de danger et de désir. »

Un « conte sensuel et palpitant »

E L James décrit son oeuvre comme « une nouvelle romance passionnée » et une « histoire de Cendrillon du 21ème siècle ». Et de préciser « Maxim et Alessia m’ont emmené dans un fascinant voyage et j’espère que mes lecteurs seront captivés par leur conte sensuel et palpitant autant que je l’ai été en l’écrivant, et j’espère que comme moi, ils tomberont amoureux d’eux. »

« The Mister » paraîtra au Royaume-Uni et aux Etats-Unis le 16 avril prochain.