Des expos à profusion au Kanal

Kanal-Centre Pompidou, le pôle culturel d’Art moderne et contemporain établi dans l’ancien garage Citroën situé dans la zone du canal à Bruxelles, propose, jusqu’au 30 juin, six nouvelles expositions dont trois sont conçues avec le concours du Centre Pompidou à Paris et de sa très riche collection.

La première, « Bureaux fantômes », mise sur pied en collaboration avec le Art et Design Museum (ADAM) de Bruxelles, propose aux visiteurs de découvrir le travail de 70 designers réunis dans une douzaine d’espaces pour susciter des scènes où chaque « bureau » se donne comme une récréation ludique de lieux imaginaires de travail. On peut y voir, non pas des arrangements utiles, mais une constellation d’objets qui répondent aux mécanismes d’association et du rêve, à la nostalgie, au concept d’inutilité et d’anachronisme, sans oublier l’humour et le second degré.

La deuxième a pour thème « De nouvelles constructions » et explore plus précisément l’idée de construction qui traverses l’histoire de la sculpture moderne depuis le 20e siècle. Ce volet présente des œuvres d’artistes, comme Carl Andre, Paulo Icaro ou encore Haegue Yang, qui cherchent à échapper à la représentation et, à affirmer, au contraire, l’autonomie de la forme plastique.

« The Super 8 Trilogy » propose, quant à elle, des films expérimentaux parmi les plus originaux du mouvement qualifié de « Pictures Generation » et qui constituent une synthèse des scènes contemporaines new-yorkaise et californienne. Ils construisent un univers d’une originalité radicale à la croisée de l’esthétique du jeu, de la culture des sports télévisés et du genre « comédie musicale ». L’œuvre d’Ericka Beckman, est présentée sous la forme d’une installation qui déborde ici le cadre de l’écran pour investir l’espace d’exposition à la lumière d’un environnement parsemé d’éléments du décor et rythmé par le jeu de lumières colorées.

Kanal et CIVA à l’unisson

Trois autres expositions sont réalisées avec la collaboration du Centre d’Architecture bruxellois (CIVA). Il s’agit de « Miscellaneous Folies », qui évoque les folies de l’architecture en inaugurant ses dispositifs recueillis en Europe, au Japon et aux Etats-Unis.

Pour « As Seen », l’artiste Philippe de Gobert a choisi, dans les fonds d’archives du CIVA, des clichés de bâtiments contemporains du garage Citroën, assortis d’une sélection d’images évoquant le contexte social de l’époque.

Enfin, « As Found » propose des documents d’architecture bruts sous la forme d’un cabinet de curiosités.

Par la suite, les expositions feront place, pendant deux semaines, à des expositions et défilés montrant le travail des dix-huit ateliers artistiques de l’école d’art et de design La Cambre à Bruxelles.

Depuis le mois de mai de l’année dernière, Kanal Centre Pompidou se trouve dans une période de préfiguration avant que ne débute, au cours de l’automne, les travaux de réaménagement proprement dits.