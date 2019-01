Tueurs du Brabant – « Mon client déclare être innocent »

Philippe V., l’ancien enquêteur qui a été interpellé mercredi dans le cadre de l’enquête sur les tueurs du Brabant, nie avoir manipulé l’enquête et avoir été en contact avec la bande criminelle, a déclaré son avocat à la chaîne flamande VRT. « Mon client est formel: il dit qu’il n’a aucunement influencé l’enquête, qu’il n’a eu aucun contact avec la bande des tueurs du Brabant », selon Me Walter Damen.

L’ancien enquêteur, aujourd’hui retraité, a été interpellé plus tôt mercredi dans le contexte de la découverte d’armes ayant servi aux tueries en novembre 1986 à Ronquières (Hainaut). Dans les années 80, Philippe V. était membre de la cellule d’enquête Delta, sous la direction du juge d’instruction de Termonde Freddy Troch.

« Un tel interrogatoire, ce n’est pas facile. En janvier 2019, on lui demande des informations sur novembre et décembre 1986. C’est difficile, car à chaque phrase, il faut ajouter ‘je pense’ ou ‘je ne sais plus' », d’après l’avocat.

Selon la VRT, l’ancien enquêteur sera présenté jeudi à un juge d’instruction qui décidera de le placer sous mandat d’arrêt ou non.

Source: Belga