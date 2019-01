Open d’Australie: Joachim Gérard en finale du double en fauteuil roulant

Joachim Gérard s’est qualifié pour la finale du double en fauteuil roulant de l’Open d’Australie, jeudi à Melbourne. La paire formée par le Limelettois de 30 ans et le Suédois Stefan Olsson, tête de série N.2, s’est imposée en demi-finales face à l’Argentin Gustavo Fernandez et au Japonais Shingo Kunieda 6-2, 7-6 (7/4). La rencontre a duré 1 heure et 21 minutes. En finale, Gérard et Olsson joueront contre le Français Stéphane Houdet et l’Australien Ben Weekes.

Gérard visera un troisième titre en double dans un tournoi du Grand Chelem. Il s’était imposé en 2017 à Melbourne aux côté du Britannique Gordon Reid. En 2014, il avait remporté Roland-Garros aux côtés du Français Stéphane Houdet.

Joachim Gérard, 5e mondial, avait été battu par Stefan Olsson, mercredi en quarts de finale du simple.

