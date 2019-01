Les Belges à l’étranger – Courtois prend deux buts mais s’impose avec le Real en 1/4 de finale aller de Coupe du Roi

Le Real Madrid s’est imposé 4-2 devant son public face à Gérone jeudi en quart de finale aller de la Coupe du Roi. Impuissant sur les deux buts adverses, Thibaut Courtois était titulaire dans les cages des Madrilènes. Le N°1 des Diables Rouges a dû se retourner dès la 7e minute sur une reprise à bout portant d’Anthony Lozano. Lucas Vazquez (18e) puis Sergio Ramos d’une panenka sur penalty (42e) ont ensuite permis au Real de regagner les vestiaires avec une avance d’un but.

Une faute de main dans le rectangle de Marcos Llorente a cependant remis Gérone dans le match. Parti du bon côté sur la frappe d’Alex Granell, Courtois n’a rien su faire face à un penalty puissant et parfaitement placé (66e).

La pression madrilène en fin de match a porté ses fruits avec un nouveau but de Ramos, cette fois-ci de la tête (77e), et une reprise au deuxième poteau de Karim Benzema (80e).

Capable de marquer deux fois à l’extérieur, Gérone devra tout de même réaliser un exploit dans une semaine à domicile s’il voudra se hisser en demi-finale de la compétition.

Source: Belga