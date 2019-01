Les Belges à l’étranger – Avec Denayer sur le banc, Lyon accède aux 8e de la Coupe de France

Lyon s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France grâce à son succès 0-2 face à Amiens jeudi soir. Pour ce duel entre le 3e et le 17e de Ligue 1, Jason Denayer a été laissé au repos dur le banc. Les Lyonnais ont débloqué le marquoir après 28 minutes via Moussa Dembele. Ils se sont empressés de donner un coup de massue à Amiens sept minutes plus tard grâce à un but de Leo Dubois. Malgré l’exclusion de Fernando Marcal en fin de première période (45e+2), les Gônes n’ont pas faibli en deuxième période et conservé leur avance de deux buts.

Les deux équipes se retrouveront dimanche, toujours sur la pelouse d’Amiens, pour une revanche en Ligue 1.

Source: Belga