Environ 700 élèves ont marché pour le climat à Namur

Environ 700 élèves d’écoles secondaires namuroises, selon la police, ont marché pour le climat jeudi dans la capitale wallonne. C’est le premier rassemblement de la sorte organisé à Namur. Comme à Bruxelles, les jeunes ont réclamé des mesures concrètes pour protéger la planète. Partis à 11h00 de la place d’Armes, les élèves venus de plusieurs écoles de Namur et ses alentours ont défilé dans les rues, munis de pancartes et scandant des slogans. « On est plus chauds que le climat », No climate, no math », « Je sèche parce que la mer monte », a-t-on pu entendre ou lire.

Le cortège a rejoint les jardins de l’hôtel de ville vers 12h00. Les manifestants ont alors appelé le bourgmestre, Maxime Prévot, à rejoindre leur mouvement.

Celui-ci n’a pas tardé à réagir : « nous avons souhaité rencontrer une délégation à l’entame de notre réunion du collège communal », a expliqué M. Prévot. « Nous tenions à être à l’écoute de leurs messages et attentes, mais aussi à leur expliquer les actions volontaristes menées par la Ville de Namur afin d’être exemplaire en matière de lutte contre les changements climatiques ».

« Nous leur avons aussi indiqué que nous sommes conscients qu’il y a encore beaucoup à faire et qu’il s’agit d’une de nos principales priorités pour cette nouvelle législature, illustrée notamment par la création d’un échevinat de la transition écologique », a-t-il ajouté.

L’échange entre la délégation et le bourgmestre a duré 45 minutes.

« C’était important pour nous d’être ici, à défaut de pouvoir nous rendre à Bruxelles », a expliqué Arnaud, un élève. « On sait que cela ne va pas être facile de réellement faire changer les choses mais c’est en tapant sur le clou que l’on peut y arriver ».

Des professeurs étaient également présents et la plupart des écoles avaient donné des autorisations spécifiques à leurs élèves pour quitter les cours.

Les manifestants ont finalement regagné leurs établissements aux alentours de 13h00, comme prévu.

La police précise que la demande d’autorisation pour la manifestation a été introduite tardivement jeudi, mais que le bourgmestre a néanmoins décidé de ne pas s’y opposer. Quelques embarras de circulation ont été constatés, mais tout s’est déroulé dans le calme et la bonne humeur.

Source: Belga