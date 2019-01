Croky Cup – Jess Thorup s’attend à un match retour ouvert à Ostende

« C’était un match très étrange. En tant qu’entraîneur, on prend quelques années de plus », a réagi Jess Thorup, l’entraîneur de La Gantoise, après la demi-finale aller de la Coupe de Belgique entre son équipe et Ostende, qui s’est soldée par un nul 2-2 et trois exclusions, dont deux côté gantois, jeudi à la Ghelamco Arena.

Plastun (29e) et Rosted (55e) ont reçu une carte rouge, laissant les Gantois à neuf avant qu’Osende ne soit réduit à dix après l’exclusion de Nkaka à l’heure de jeu. « C’est une situation incroyable », dit Thorup. « Je ne pense pas que ces fautes soient dues à la pression. A ce niveau, les joueurs doivent savoir la gérer. Je dois quand même féliciter mon équipe, car mes joueurs en ont encore voulu malgré leur infériorité numérique ».

Les Buffalos ont mené deux fois mais ont à chaque fois été menés. « Nous sommes encore là », dit Thorup. « Nous aurions tout aussi bien pu perdre ».

Gert Verheyen, l’entraîneur d’Ostende, estime que Gand reste favori. « Ce sera d’après moi un match ouvert à Ostende », pense le coach danois de La Gantoise. « Nous devrons gagner, et ce ne sera pas facile ».

