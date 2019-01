Croky Cup – Gert Verheyen: « Gand reste favori »

Ostende est reparti de Gand avec un partage 2-2 face à La Gantoise en demi-finales aller de la Coupe de Belgique jeudi. Le match retour aura lieu mercredi au littoral. « Gand reste le favori », a estimé après la rencontre l’entraîneur d’Ostende, Gert Verheyen. « Je ne crois pas en un 0-0 ou un 1-1 à Ostende. Je pense que nous devrons gagner pour passer ». Il y a eu quatre buts et trois cartes rouges jeudi à la Ghelamco Arena. « On ne peut pas prévoir pareil scenario », dit Verheyen. « Cela n’arrive qu’en Coupe ». Après les cartes rouges de Plastun (29e) et Rosted (55e), Ostende a perdu Nkaka pour une 2e carte jaune à l’heure de jeu. « Il aurait dû se maîtriser. C’est stupide. Deux hommes de plus, c’est une énorme différence en football. Nkaka risque la rouge à chaque match, cela fait partie de son jeu. L’agressivité est une bonne chose pour un demi défensif mais il faut aussi pouvoir compter jusqu’à dix ».

« On aurait signé à l’avance pour ce résultat », ajoute le coach ostendais. « Mais vu notre supériorité numérique, nous aurions dû gagner. Mais nous n’aurions peut-être pas réalisé un nul sans ces cartes rouges, je suis donc finalement assez content du résultat ».

Source: Belga