Crise au Venezuela – Maduro n’a pas l’autorité pour rompre les relations avec les Etats-Unis, selon Washington

Nicolas Maduro n’a pas l’autorité pour rompre les relations diplomatiques du Venezuela avec les Etats-Unis, a déclaré mercredi le département d’Etat américain, après que le dirigeant socialiste eut donné 72 heures aux représentants diplomatiques américains pour quitter son pays. « Les Etats-Unis ne reconnaissent pas le régime de Maduro (…) Par conséquent, les Etats-Unis ne considèrent pas que l’ancien président Nicolas Maduro ait l’autorité légale pour rompre les relations diplomatiques avec les Etats-Unis ou pour déclarer nos diplomates persona non grata », a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.

M. Maduro avait annoncé la rupture des relations après la reconnaissance par Donald Trump du chef de l’opposition Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela.

Le département d’Etat américain s’est félicité du fait que M. Guaido ait fait savoir « à toutes les missions diplomatiques au Venezuela que le Venezuela entendait maintenir ses relations diplomatiques avec tous les pays ».

Les Etats-Unis gèreront leurs relations avec le Venezuela « par le biais du gouvernement du président par intérim Guaido, qui a invité notre mission à rester au Venezuela », a dit le département d’Etat, en affirmant que Washington était « prêt à soutenir » M. Guaido alors qu’il « établit un gouvernement de transition ».

« Nous appelons l’armée et les forces de sécurité du Venezuela à continuer de protéger le bien-être de tous les citoyens vénézuéliens, ainsi que celui des citoyens américains et des autres étrangers au Venezuela », a-t-il poursuivi.

« Les Etats-Unis prendront les mesures appropriées pour tenir pour responsable quiconque mettrait en danger la sécurité de notre mission et de son personnel ».

source: Belga