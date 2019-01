PETA cuit un chien en pleine rue pour sensibiliser au veganisme

Des militants de l’association de défense des droits des animaux ont fait semblant de cuire un chien sur un barbecue en pleine rue, choquant au passage de nombreux enfants qui ne comprenaient pas ce qu’il se passait.

« Si vous ne mangez pas de chien, pourquoi manger un agneau? » C’est le message qu’a voulu faire passer l’association PETA dans les rues de Sidney. Pour se faire, les militants ont fait semblant de faire cuire un chien au barbecue dans une des artères principales de Sidney.

Le chien a été placé sur un barbecue aux côtés de maïs et d’oignons, avec un chef qui semblait le préparer. « Le fait de manger un chien est inimaginable pour les Australiens, explique l’organisation dans un communiqué. Pourtant, des millions d’animaux tout aussi sensibles et gentils subissent la torture et sont tués par l’industrie de la viande. » Avant de poursuivre. « Quiconque est dégoûté par l’idée de mâcher un chien devrait s’interroger de l’incongruité de sa compassion envers d’autres animaux. » L’association a également invité les Australiens à ne plus consommer de viande lors des barbecues qui sont nombreux en cette période de l’année en Australie.

Sur Twitter, plusieurs internautes se sont plaints de la démarche de PETA. Ils affirment notamment que plusieurs enfants ont été traumatisés par ce qu’ils ont vu.

@peta stopping to new lows with their stunt in Martin Place today – terrifying children on school holiday outings by barbecuing a (very lifelike) dog. I saw some visibly upset kids #Disgraceful #stunt #PETA pic.twitter.com/iaRpDXrCDc

