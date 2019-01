Le Magritte d’honneur décerné au réalisateur Raoul Servais

Réalisateur et pionnier du cinéma d’animation belge et mondial, Raoul Servais recevra le Magritte d’honneur le 2 février prochain, annoncent jeudi l’Académie André Delvaux et la RTBF.

Agé de 90 ans, l’homme déborde encore d’énergie et de projets. Il a ainsi récemment publié L’Eternel Présent, conte philosophique qu’il a lui-même illustré, et une aile permanente lui étant dédiée a récemment ouvert au Mu.ZEE à Ostende. Raoul Servais est né en 1928 à Ostende. Son enfance s’écoule, heureuse, jusqu’à la guerre et ses ravages, qui viendra hanter son oeuvre avec la régularité d’un métronome. Il fait ses études aux Beaux-Arts de Gand, et sa spécialisation en peinture monumentale l’emmène sur les pas de René Magritte, qu’il accompagne lors de la réalisation de sa fresque géante, Le Domaine Enchanté, pour le casino de Knokke.

Il réalise son premier film, Les Lumières du Port, en 1953. Ensuite il enchaîne les oeuvres et les prix. Tout au long de sa carrière, le cinéaste a remis sans cesse en question son art, développant de nouvelles techniques, jusqu’à l’invention de la « servaisgraphie » (un système de trucage permettant d’une part l’incrustation de personnages filmés en vues réelles dans des décors de création graphique et, d’autre part, un système augmentant la qualité de ces décors), lors de la réalisation d’Harpya, court métrage qui lui valut sa Palme d’or. Raoul Servais succédera en tant que Magritte d’honneur à Sandrine Bonnaire, André Dussolier, Vincent Lindon, Pierre Richard, Emir Kusturica, Costa-Gavras, Nathalie Baye et André Delvaux.