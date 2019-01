Amazon dévoile un petit robot-livreur

Amazon a commencé à tester dans les environs de Seattle, où est basé son siège, la livraison de colis par un petit robot nommé « Scout », a annoncé mercredi le géant américain du commerce en ligne.

Six modèles de robots électriques, de la taille d’une « petite glacière », circulent sur le trottoir à la vitesse d’un homme qui marche, et peuvent « éviter les animaux, les piétons ou quoi que ce soit sur leur chemin », explique sur le blog de l’entreprise Sean Scott, responsable du projet. Les clients commandent comme d’habitude sur le site d’Amazon et se font livrer soit par un livreur traditionnel, soit par « Scout », poursuit-il. « Scout » ne travaille qu’en journée, du lundi au vendredi, et est toujours accompagné d’un employé d’Amazon.

Le groupe décidera à partir de ce test grandeur nature de l’extension du système, qui permet de limiter les coûts de livraison. Comme d’autres entreprises, Amazon tente de trouver des solutions moins coûteuses pour « le dernier kilomètre », celui séparant l’entrepôt du client final. Amazon, dont le siège est à Seattle, travaille notamment aussi sur des drones de livraison.