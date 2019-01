Météo – La plupart des régions au sec d’ici midi

Une matinée très nuageuse avec des averses de neige, principalement à l’ouest de l’axe Anvers-Namur, est prévue ce mercredi, avant que les averses ne se déplacent vers le sud pour laisser la plus grosse part du pays au sec vers midi, selon les dernières prévisions de l’IRM. Le ciel restera malgré tout couvert, avec des températures restant sous le 0 en Hautes Fagnes (maxima de -1 à -2 degrés). Ailleurs, on atteindra 1 degré dans le centre du pays, voire 2 ou 3 degrés à la mer. Le vent, faible à modéré, sera de secteur est avant de se décaler pour souffler depuis le nord-est ou le nord.

Durant la nuit, du brouillard givrant pourrait survenir, et de faibles averses de neige pourraient refaire leur apparition à la côte. Les températures plongeront jusqu’à -10 degrés en Hautes Fagnes.

Jeudi, les nuages resteront présents. De faibles averses hivernales pourraient se former, surtout dans l’ouest, puis également dans le centre en soirée.

Source: Belga