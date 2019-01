Les Belges à l’étranger – City et De Bruyne dominent Burton et passent en finale de la Coupe de la Ligue anglaise

Large vainqueur de Burton 9-0 lors du match aller, Manchester City n’a pas dû forcer son talent pour valider son ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise mercredi soir. En effet, les Citizens se sont imposés 0-1 et affronteront en finale le vainqueur du duel entre Tottenham et Chelsea. Avec Kevin De Bruyne titulaire, et remplacé par Benjamin Mendy à la 63e, Manchester City a réalisé l’essentiel en s’imposant 0-1 grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par Sergio Agüero à la 26e minute de jeu.

Dans l’autre demi-finale, Tottenham s’était imposé 1-0 face à Chelsea lors du match aller. Ces deux équipes s’affronteront jeudi soir pour se disputer l’ultime ticket qualificatif pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football.

Source: Belga