Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles récompense « Foot Festival 100% filles »

Le « Prix du Parlement de la Communauté française pour la promotion du sport féminin », institué par décret en mars 2018, a été remis ce mercredi, à la veille de la journée internationale du Sport féminin. Il est revenu à « Foot Festival 100% filles », une fondation de l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) qui organise des stages et animations de football pour les jeunes filles, afin de les familiariser avec ce sport, et faire naître des vocations. Aline Zeler (PSV Eindhoven), ex-capitaine de l’équipe féminine nationale de football, qui encadre ce projet, a reçu le prix des mains de Philippe Courard, le président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le prix récompense une initiative, une réalisation ou un projet visant à promouvoir le sport féminin. Il est doté d’un montant de cinq mille euros.

Gratuit et exclusivement réservé aux filles, le FootFestival 100% Girls offre l’opportunité aux jeunes « footballeuses » âgées entre 4 et 16 ans, déjà en club, qui jouent la plupart du temps avec des garçons, de se retrouver entre filles et de pratiquer leur sport favori entre elles.

Les non-pratiquantes ont également l’occasion de jouer au football d’une façon ludique et spontanée le temps d’un après-midi. Composé entre autres de parcours techniques et de petits matches, le Footfestival 100% Girls est organisé par l’ACFF dans chaque province francophone du pays: dans les centres sportifs, les clubs de foot, les écoles, etc …

Source: Belga