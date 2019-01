Le duo Westbrook-George offre la victoire à Oklahoma City

Oklahoma City s’est joué de Portland 123-114, mardi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Le Thunder a pu compter sur ses stars Russell Westbrook (29 points, 14 passes, 10 rebonds) et Paul George (36 points, 8 rebonds, 5 interceptions, 4 passes). Les 34 points de Damian Lillard et les 31 de CJ McCollum n’ont pas suffi aux Blazers, combattifs jusqu’au bout. Oklahoma reste troisième à l’Ouest avec 29 victoires et 18 défaites. Portland suit avec 29 victoires et 20 défaites. Toujours privé de Kawhi Leonard, laissé au repos, Toronto s’est imposé 120-105 face à Sacramento. Le collectif des Raptors a fait la différence: Kyle Lowry (19 points), Fred VanVleet (19), Pascal Siakam (18), Serge Ibaka (15), CJ Miles (15) et Norman Powell (11) ont terminé avec plus de dix points. Marvin Bagley III a été le meilleur marqueur de la partie avec 22 points.

Toronto (36 victoires, 13 défaites) est deuxième à l’Est. Sacramento est dixième à l’Ouest avec un bilan en équilibre (24 victoires, 24 défaites). Dallas a renoué avec la victoire après quatre défaites consécutives en battant les Los Angeles Clippers 106-98. Ce succès coïncide avec le retour de Dennis Smith Jr. (17 points et 8 rebonds), qui avait manqué les six dernières rencontres. Les Clippers sont 8e à l’Ouest avec 25 victoires et 22 défaites. Les Mavericks (21 victoires, 26 défaites) pointent au 13e rang.

Minnesota a dominé Phoenix (91-118) grâce notamment à une solide prestation de Karl Anthony Towns (25 points, 18 rebonds, 7 passes). Avec 23 victoires et 24 défaites, les Wolves sont toujours en course pour les playoffs. Phoenix (11 victoires, 38 défaites) est dernier.

