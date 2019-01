La Chine a rattrapé son retard technologique en « volant » les Etats-Unis

La Chine a « compressé » les délais pour développer de nouvelles technologies en « volant » la propriété intellectuelle américaine, ce qui lui permet aujourd’hui de contester la suprématie des Etats-Unis dans ce domaine, selon la direction du renseignement américain (DNI). « Nous sommes confrontés à l’éventail de menaces le plus divers et le plus complexe que nous ayons jamais vu », a affirmé mardi le directeur du renseignement, Dan Coats, en présentant la nouvelle « stratégie du renseignement national » des Etats-Unis.

Parmi les sources de ces menaces, il a cité les adversaires traditionnels des Etats-Unis, comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran, mais aussi les groupes terroristes et d’autres acteurs non-étatiques.

« Notre plus grande inquiétude, ce sont ces menaces qui fusionneraient, parce que nos adversaires uniraient leurs forces », a-t-il souligné.

La Chine notamment a rattrapé son retard technologique sur les Etats-Unis grâce à « sa capacité à voler notre propriété intellectuelle », a affirmé un haut responsable de la direction du renseignement à la presse.

La Chine et la Russie sont tentées par un partenariat dans l’intelligence artificielle, et « c’est une source d’inquiétude », a précisé ce haut responsable ayant requis l’anonymat.

« Les adversaires traditionnels vont (…) profiter des changements dans l’environnement mondial, notamment l’affaiblissement de l’ordre international post-Deuxième Guerre mondiale, le recul de la domination des idéaux démocratiques occidentaux, les tendances de plus en plus isolationnistes à l’Ouest et les évolutions de l’économie mondiale », note la nouvelle stratégie, un document d’une trentaine de pages.

source: Belga