Fin de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

En raison de l’amélioration des conditions de circulation et en prévision d’un temps plus sec, la Cellule d’Action Routière – composée du Centre régional de crise de Wallonie, de la police fédérale de la route et du centre Perex – a décidé de lever la phase de vigilance renforcée sur les routes, indique le Service public de Wallonie mercredi soir. Néanmoins, il est toujours recommandé de rester vigilant pendant la nuit et jeudi matin, surtout sur le réseau secondaire. Les températures seront encore négatives sur l’ensemble de la Wallonie et quelques flocons ne sont pas exclus.

L’IRM met également en garde mercredi soir contre des conditions glissantes sur les routes jusqu’à jeudi matin.

Le Centre régional de crise de Wallonie recommande aux usagers de se renseigner, avant tout départ, quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon via les sites web http://trafiroutes.wallonie.be ou http://inforoutes.be.

Source: Belga