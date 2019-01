Euroligue (dames) – Neuvième défaite d’affilée des Castors Braine, battues par Polkowice

Les Castors Braine se sont inclinées 71-94 face aux Polonaise de Polkowice lors de la 10e journée du Groupe A de l’Euroligue dames mardi soir au Stade Gaston Reiff de Braine l’Alleud. C’est la neuvième défaite d’affilée des Brainoises, qui ne comptent qu’une victoire au compteur. Braine avait 3 points de retard (45-48) à la mi-temps. L’écart n’a fait que croître dans les deux derniers quart-temps, Polkowice pouvant compter sur les 18 points de Styliani Kaltsidou. Côté brainois, Albina Razheva (13 pts) et Celeste Trahan-Davis (12 pts) ont été les plus prolifiques.

Dernier du groupe A, Braine se rendra à Orenburg le 30 janvier pour le compte de la 13e journée.

Dans les autres matches du groupe A joués mercredi, Bourges a battu l’USK Prague 81-70 et Ekaterinebourg s’est imposé 77-52 face à Orenburg. Emma Meesseman a joué 24 minutes (6 points, 7 rebonds) dans les rang d’Ekaterinebourg, leader du groupe.

Les quatre premières formations des deux groupes seront qualifiées pour les playoffs (quarts de finale jouées au meilleur des 3 matches). Les 5e et 6e sont reversées en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminées de toute compétition européenne.

