EuroCoupe – L’ultime tir de Sam Van Rossom qualifie Valence pour les quarts de finale

Valence et Sam Van Rossom ont validé leur ticket pour les quarts de finale de l’EuroCoupe de basketball mercredi soir. Une qualification glanée sur le parquet de l’Étoile Rouge de Belgrade grâce à leur succès 81-82. C’est Sam Van Rossom qui, à quatre secondes du terme, a pris ses responsabilités pour inscrire un tir à mi-distance et ainsi offrir la qualification aux siens. Présent dans le cinq de départ du coach Jaume Ponsarnau, l’international belge a disputé 25:13 pour un bilan de sept points, six passes décisives et un rebond.

Avec encore deux journées à disputer, les Espagnols sont donc d’ores et déjà certains de faire partie des deux meilleures équipes du groupe G, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Source: Belga