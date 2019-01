Eden Hazard n’est pas encore un leader, pense son entraîneur Maurizio Sarri

Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, n’est pas encore un leader à Chelsea, pense son entraîneur Maurizio Sarri. « En ce moment, il est plus un joueur individuel qu’un leader », a déclaré Sarri mercredi en conférence de presse. « Il est très important, bien sûr, car c’est un grand joueur et il peut toujours gagner un match en deux minutes, parfois en une seule, mais pour le moment, il n’est pas un leader. » « C’est un grand joueur, un des meilleurs du monde », a expliqué Sarri, avant d’ajouter que le Diable Rouge a encore une marge de progression. « Je pense qu’il doit en faire plus car le potentiel est supérieur aux performances. Il doit se respecter lui-même en premier, il doit faire plus. Eden est un joueur fantastique, mais c’est un joueur individuel, il est très instinctif. Pour lui, c’est très difficile de jouer à une seule position, il aime beaucoup être en relation avec le ballon. Il veut le ballon dans ses pieds, donc je pense que pour lui c’est difficile de jouer comme attaquant mais aussi comme ailier. Nous devons organiser les dix autres joueurs en phase défensive, car il a besoin de jouer partout sur le terrain. »

Source: Belga