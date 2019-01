Croky Cup – Pas de vainqueur entre Malines et l’Union Saint-Gilloise

Le KV Malines et l’Union Saint-Gilloise se sont quittés dos à dos (0-0) lors de la preière demi-finale aller de la Coupe de Belgique mercredi soir au stade Argos Achter de Kazerne de Malines. Réduits à dix pendant près d’une mi-temps, les Bruxellois ont réussi à contenir leurs adversaires et restent en course en vue d’une qualification pour la finale. La demi-finale retour aura lieu mardi 29 janvier au stade Marien à Forest. Sur une pelouse malinoise gelée en raison des récentes chutes de neige, l’Union Saint-Gilloise a, dès le coup d’envoi, pris la rencontre à son compte en multipliant les opportunités offensives dans les 20 premières minutes. Selemanie (1e), Peyre (8e), Fixelles (11e) et Teuma (20e) tentent tour à tour leur chance mais leurs tentatives manquent de justesse pour prendre à revers le portier malinois Verrips. A la 23e minute de jeu, le Sud-africain Percy Tau pense donner l’avantage aux Bruxellois mais son but est finalement annulé pour une position de hors-jeu peu évidente. Même constat après la demi-heure de jeu, lorsque l’adjoint de Bram Van Driessche annule la deuxième réalisation de Tau. Dans la foulée, Kaya décoche le premier tir malinois du match (32e).

Déjà averti d’un carton jaune en première période, Thibault Peyre est ensuite exclu au retour des vestiaires pour un second carton jaune écopé après une faute commise sur Engvall (46e). Réduits à dix, les Bruxellois souffrent sous les assauts offensifs malinois. Storm est même tout proche d’ouvrir la marque mais voit finalement sa tentative contrée de justesse par Kristiansen (57e). A un peu plus de cinq minutes du terme, Togui donnent de nouvelles sueurs froides à l’Union mais sa tête file à côté des cages bruxelloises (84e). Les deux équipes se quittent finalement sur un 0-0, ce qui laisse le suspense entier pour la demi-finale retour qui aura lieu mardi prochain à Bruxelles.

L’autre demi-finale aller de la Coupe de Belgique entre La Gantoise et Ostende aura lieu jeudi soir à la Ghelamco Arena.

Source: Belga