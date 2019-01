« Aucun espoir de sauvetage », craint le chef des opérations de sauvetage

Il n’y plus d’espoir de retrouver en vie Emiliano Sala et le pilote de l’avion. C’est ce que John Fitzgerald, chef des opérations de recherche de Channel Airline Airsearch, a déclaré mercredi. « Même la personne la plus en forme ne survivrait que quelques heures en mer », a déclaré M. Fitzgerald. « Malheureusement, je ne pense pas qu’il y ait un espoir. En cette période de l’année, les conditions sont terribles si vous êtes dans l’eau. »

L’avion privé, qui devait emmener le joueur argentin au Pays de Galles, a disparu des radars lundi soir. La police de Guernesey a annoncé mercredi matin avoir repris ses recherches qui se concentrent « sur une zone précise où, selon nous, nous avons la plus haute probabilité de trouver quelque chose », pouvait-on lire sur le compte Twitter de la police. Elle précise se baser « sur l’étude des marées et de la météo depuis la disparition de l’avion » transportant l’attaquant de Nantes à Cardiff, où il s’était engagé samedi dernier.

Trois avions et un hélicoptère sont mis à contribution. Les enquêteurs envisagent plusieurs scénarios mais conduisent leurs recherches en privilégiant l’hypothèse que Sala et le pilote ont survécu et se sont réfugiés sur un canot de sauvetage, qui était dans l’appareil.

Source: Belga