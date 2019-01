Vendre « rien » dans un emballage plastique ? Une idée de cadeau qui dérange

En Grande-Bretagne, l’enseigne Poundland propose un étonnant cadeau pour la Saint-Valentin : « rien du tout ». Et même s’il n’y a rien dedans, l’emballage de ce cadeau absurde en dérange certains.

Nous avons toutes et tous déjà eu affaire à quelqu’un qui nous voulait rien comme cadeau d’anniversaire ou de Noël. À l’approche de la Saint-Valentin, pour combler toutes celles et ceux qui souhaitent ne rien recevoir pour la fête des amoureux, l’enseigne britannique Poundland, spécialisée dans les produits à 1 £, a eu l’idée de commercialiser « Nothing ! », à savoir rien du tout emballé dans du plastique en forme de cœur.

Dans l’emballage, il n’y a donc que de l’air. « Exactement ce que tu as demandé ! », peut-on lire sur le produit. Si l’idée de ce cadeau se voulait avant tout humoristique, certains clients ont été choqués par le gaspillage derrière ce produit. Le 20 janvier dernier, le magasin vegan et sans plastique Eko ainsi que l’organisation SurfersAgainstSewage ont épinglé Poundland sur Twitter.

« Un symbole de tout ce qui ne va pas dans notre vision du monde »

« Qui voudrait vraiment cela et qui voudrait acheter cela ? Le reste du monde voit la nécessité d’utiliser uniquement les plastiques les plus essentiels, en éliminant rapidement tous les autres plastiques inutiles. Alors espérons que ce genre de folie ne soit pas apprécié et ne réapparaisse pas », a réagi Julian Kirby de l’organisation Friends of the Earth. « Ce produit est conçu pour aller directement à la poubelle alors qu’il mettra 500 ans pour se dégrader. C’est un symbole de tout ce qui ne va pas dans notre vision du monde », a quant à elle déclaré Sian Sutherland du mouvement anti-plastique A Plastic Planet.

The problem is it isn’t ‘nothing’ – it’s totally irresponsible, wasteful #plasticpollution when we need to be working together to be #plasticfree & not filling our planet with even more pointless #plastic @Poundland @aplastic_planet @LessPlasticUK pic.twitter.com/uF1pTuuR4M — Mum, what’s for tea? (@mum_whatsfortea) January 21, 2019

Poundland réagit, les internautes aussi

Face à ces critiques, la chaîne de magasins s’est exprimée en déclarant : « Nos clients l’adore. Ils savent tous que c’est juste un peu d’amusement. Le produit mais aussi la réaction de Poundland ont déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « A toutes les femmes : Ne dites pas à votre moitié que vous ne voulez rien pour la Saint-Valentin, car grâce à Poundland, c’est peut-être ce que vous recevrez », a écrit une internaute. « Rien d’amusant à propos de cette grossière utilisation d’emballages en plastique inutiles… un échec énorme en matière de relations publiques massif », a répondu un autre à face à la déclaration de Poundland.

To all the ladies out there please don't tell your other halfs you want nothing for Valentine's Day cos courtesy of Poundland this might just be what you get 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/H7023lPW2M — Kim Patterson (@KimxPx) January 16, 2019