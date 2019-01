Il n’y a pas que Super Mario dans la vie. La Nintendo Switch regorge de petits jeux de plateforme parfois très surprenants.

On se souvient de l’envoûtant et magique GRIS sorti à la fin du mois de décembre. Dans un style très différent mais tout aussi intéressant, l’étonnant Pikuniku fait son apparition ce 24 janvier sur Steam et sur l’eShop de Nintendo. Développé par seulement quatre amis et édité par Devolver, le jeu vous met aux commandes d’une petite boule rouge avec des jambes élastiques.

Au premier regard, l’univers est très, peut-être trop pour certains, enfantin. Il n’est pourtant, et heureusement d’ailleurs, pas dénué d’humour. Le héros devra d’abord venir en aide aux villageois qu’il rencontre en réparant un pont, en aidant à peintre à retrouver son pinceau… Il découvrira ensuite qu’une multinationale est en train de détruire ce monde à petit feu en proposant des tonnes d’argent aux habitants pour piller les ressources. Au fil de l’exploration de ce monde imaginaire tout en 2D, on s’attache à cet univers et aux personnages. Cerise sur le gâteau : Pikuniku est également jouable à deux en écran partagé en coopération locale.

Derrière un côté un peu absurde totalement assumé, Pikuniku est une fable écologique, décalée et amusante. Sans présenter de grande difficulté et plié en une soirée, le jeu est finalement bien plus intéressant et prenant qu’il n’y paraît. Si vous êtes curieux et que vous aimez les expériences vidéoludiques qui sortent des sentiers battus, pour le prix d’une place de ciné, Pikuniku mérite le détour.

Découvrez le trailer de lancement :