Le bouquet à barbe, le cadeau parfait pour la Saint-Valentin ?

Pour faire bonne impression lors de la Saint-Valentin, oubliez les fleurs et les chocolats. Et si vous tentiez le Beard Bouquet, autrement dit, le bouquet à barbe.

La Saint Valentin approche à grands pas. Messieurs, et si cette année vous décidiez d’innover un peu ? À condition d’avoir une barbe bien fournie, laissez tomber les chocolats et les fleurs et optez plutôt pour un joli bouquet à barbe !

V-day Gift Has Arrived – The Beard Bouquet, available to pre-order exclusively at https://t.co/ZCRgpt3gXj for £10.99

You get 9 of the flowers to arrange accordingly & who could resist a man with a face of beautiful, romantic roses? Only a f*cking mug, that's who. pic.twitter.com/fbpZ0E1RTw

