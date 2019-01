La police américaine recherche des volontaires pour « être ivre »

La police de la ville de Kutztown souhaitait que ses policiers s’entraînent à faire passer des tests d’alcool dans des conditions proches du réel. Son appel à candidatures a connu un véritable succès.

C’est un appel à candidatures un peu particulier qu’a posté la police de Kutztown en Pennsylvanie. Dans le cadre d’une formation sur le comportement à adopter face à une personne en état d’ébriété, la police souhaitait recruter trois personnes pour « être ivre ». Le but ? Entraîner les policiers à réagir aux comportements les plus inattendus.

La police précise que les heureux élus ne seront pas payés « mais que l’alcool sera fourni ». Les candidats devaient avoir entre 25 et 40 ans et ne pas présenter de problème d’alcool, ni de casier judiciaire. La police souligne également que « les participants doivent être prêts à boire de l’alcool fort jusqu’à atteindre l’ébriété ». Les volontaires devront également prévoir un responsable pour les ramener chez eux après « l’exercice ».

Les volontaires trouvés

Et on peut dire que la publication a connu un vrai succès. En quelques jours, ce sont plus de 2.000 personnes qui ont repartagé le post et la police a très vite trouvé ses trois volontaires. « Merci à tous pour votre intérêt et pour votre aide. Nous avons reçu un nombre incroyable de réponses et nous avons trouvé nos volontaires ! »