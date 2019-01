Souffrez-vous d’une carence en vitamine D ?

Les carences en vitamine D sont très répandues en Belgique, car nous ne sommes pas assez exposés à la lumière du soleil et parce que nous n’enrichissons pas systématiquement nos produits alimentaires en vitamine D.

Résultat : pas moins de 45 % de la population adulte présente une carence grave en vitamine D (1). En hiver, ce chiffre atteint même 67 % (2).

La vitamine D3 est précieuse pour le corps en raison de ses multiples fonctions.

La vitamine D est aussi appelée « vitamine du soleil », mais seulement 2/3 de la vitamine D est synthétisée dans la peau grâce au soleil. Pendant les mois d’hiver il n’est pas facile de bénéficier d’une exposition suffisante au soleil. D’octobre à mars, nous nous emmitouflons dans nos manteaux, bonnets et écharpes. Par ailleurs, les rayons UV et le nombre d’heures d’ensoleillement par jour sont insuffisants pour synthétiser assez de vitamine D.

