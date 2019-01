« Thierry Neuville a toujours l’envie de gagner », selon son nouveau manager Andrea Adamo

Depuis le début d’année, un nouveau manager est à la tête de Hyundai Motorsport, l’écurie de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Le constructeur sud-coréen a en effet mis un terme à sa collaboration avec Michel Nandan. Son successeur est Andrea Adamo. Ce dernier loue l’état d’esprit de Neuville, qu’il décrit comme quelqu’un qui veut toujours gagner.

Andrea Adamo travaille au sein de Hyundai Motorsport depuis trois ans et demi déjà. « Le grand avantage, c’est que je connais déjà tout le monde et sait comment chacun travaille », indique Adamo. « Je n’ai donc pas besoin d’une période de rodage. Je veux permettre à tout le monde dans l’équipe de prester au mieux. Je demande de la concentration et de l’engagement. Pendant que tout le monde travaille, j’essaierai de laisser la pression loin d’eux. »

Adamo veut être compétitif dès Monte-Carlo. « Oui, il y a eu des évolutions, et oui, il y aura encore des évolutions. A chaque rallye, de petites ou de grandes modifications seront apportées. Nous ne communiquerons pas comment et quels changements. Au Monte-Carlo, il faut faire le bon choix au bon moment. Ce rallye est, plus que les autres, un vrai rallye d’équipe. »

Andrea Adamo n’a que d’éloges pour Neuville. « Je connais Thierry Neuville depuis des années. C’est un professionnel modèle avec lequel il est facile de collaborer. Il est toujours concentré et a toujours la volonté de gagner. »

Source: Belga