Les Yellow Tigers connaîtront leurs adversaires mercredi

Le tirage au sort de l’Euro féminin de volley se tiendra mercredi midi à Istanbul, en Turquie. La Belgique figure dans le pot 2. Pour la première fois, le Championnat d’Europe réunira 24 équipes. Il sera déroulera du 23 août au 8 septembre dans quatre pays, la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Les quatre pays accueilleront des matchs de la phase de poules et les huitièmes de finale. Les quarts de finale auront lieu en Pologne et en Turquie. Les demi-finales et les finales se joueront uniquement à Ankara, en Turquie.

Les quatre pays organisateurs sont qualifiés d’office. Les huit équipes restantes les mieux classées de l’Euro 2017 avaient elles aussi directement droit à leur ticket pour cet Euro. Les douze derniers participants proviennent des qualifications qui se sont achevées en janvier. C’est le cas de la Belgique. Les 24 équipes seront réparties en quatre groupes de six. Pour le tirage au sort, les pays hôtes sont têtes de série. Les autres équipes ont été réparties en cinq chapeaux selon le classement européen au 2 octobre 2017.

Septièmes du ranking de la fédération européenne (CEV), les Yellow Tigers figurent dans le pot 2, en compagnie de l’Allemagne, la Bulgarie et la Croatie. Le pot 1 comprend la Serbie (tenante du titre, championne du monde et vice-championne olympique), la Russie (championne d’Europe 2015), l’Italie (vice-championne du monde) et les Pays-Bas (finaliste du dernier Euro et médaille de bronze tant aux Jeux olympiques 2018 qu’au Mondial 2018). Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale.

La Belgique, médaillée de bronze de l’Euro 2013 et quart de finaliste à l’Euro 2015 d’Anvers, reste sur une décevante campagne à l’Euro 2017 en Azerbaïdjan et en Géorgie. Elle avait en effet terminé dernière de son groupe après des défaites contre les Pays-Bas, la République Tchèque et la Serbie, future lauréate du tournoi.

. La composition des chapeaux

Pays organisateurs: Turquie (groupe A/CEV-5), Pologne (groupe B/CEV-8), Hongrie (groupe C/CEV-13), Slovaquie (groupe D/CEV-17).

Chapeau 1: Serbie (CEV-1), Russie (CEV-2), Italie (CEV-3), Pays-Bas (CEV-4).

Chapeau 2: Allemagne (CEV-6), Belgique (CEV-7), Bulgarie (CEV-9), Croatie (CEV-10).

Chapeau 3: Belarus (CEV-12), Ukraine (CEV-14), Azerbaïdjan (CEV-15), France (CEV-16).

Chapeau 4: Roumanie (CEV-18), Espagne (CEV-19), Finlande (CEV-20), Portugal (CEV-21).

Chapeau 5: Suisse (CEV-23), Slovénie (CEV-25), Grèce (CEV-27), Estonie (CEV-28).

