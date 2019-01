La Corée du Sud et le Qatar complètent la liste des quart-de-finalistes de la Coupe d’Asie

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d’Asie de football sont désormais connues. Dans les deux derniers huitièmes de finale au programme ce mardi, la Corée du Sud s’est débarrassée du Bahreïn 2-1 au terme de la prolongation alors que le Qatar s’est imposé 1-0 de justesse contre l’Irak. Les deux équipes seront opposées au prochain tour. Les Sud-Coréens, finalistes de la dernière édition, ont eu chaud en début d’après-midi. Ils ont d’abord pris l’avantage avant la mi-temps grâce à Hwang Hee-Chan (43e). Dominateurs mais exposés aux contres de leurs adversaires, les Coréens ont fini par encaisser à la 77e sur un but rocambolesque de Mohamed Al Rohaimi (77e). Emmenée par le milieu offensif de Tottenham Heung-Min Son, la Corée du Sud a donc dû disputer la prolongation lors de laquelle elle est parvenue à inscrire le but de la victoire grâce à une reprise de la tête de Kim Jin-Su (107e).

En deuxième partie d’après-midi, le Qatar a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition pour la 3e fois de son histoire, la première fois avec des huitièmes de finale au programme. Opposés à l’Irak, les Qataris ont fait la différence juste après l’heure de jeu sur un coup-franc direct de Bassam Alrawi (62e).

Les quarts de finale démarreront jeudi avec Chine – Iran et Vietnam – Japon. Vendredi, on verra donc l’affrontement entre le Qatar et l’Irak ainsi que le duel entre les Émirats arabes unis et le tenant du titre, l’Australie.

Source: Belga