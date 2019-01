Equigala – Bernard Fonck fait l’éloge de son équipe: « Ensemble, nous étions très forts »

Mardi soir à l’occasion du premier Equigala, Bernard Fonck s’est vu décerner l’Equistar, trophée qui récompense la meilleure performance de l’année 2018. « C’est une reconnaissance énorme après mes prestations », a réagi le cavalier, spécialiste du reining, mardi soir au Docks Dome de Bruxelles.

Fonck a fait forte impression en septembre lors des Jeux Équestres Mondiaux à Tryon (USA), décrochant l’or en individuel et l’argent dans la compétition par équipes. « Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens », a déclaré mardi soir le Belge de 47 ans. « Je suis très fier de ce que j’ai déjà accompli dans ce sport. Tout cela résulte d’un véritable travail d’équipe, nous étions fixés sur le même objectif et cela a donné ce résultat. J’espère que nous allons continuer à travailler de la sorte à l’avenir. »

Simon Morssinkhof a lui été élu Espoir de l’année. « Je suis assez surpris de cette récompense mais j’en suis très fier », a déclaré le Limbourgeois de 18 ans, spécialiste du saut d’obstacles. « Je ne me préoccupe pas encore trop de mon avenir, même si je rêve évidemment de briller chez les seniors. Mais je ne veux pas bruler les étapes et forcer les choses », a déclaré celui qui a mené l’équipe belge juniors vers le sacre européen à Fontainebleau. Morssinkhof a également décroché le bronze continental en individuel et décroché l’argent avec l’équipe européenne aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires.

Source: Belga